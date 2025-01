Piperspettacoloitaliano.it - Un Medico in Famiglia 11 trama e anticipazioni, ecco come potrebbe ripartire l’undicesima stagione

Sulla scia del revival dei Cesaroni, anche Uninfare il suo clamoroso ritorno in tv. Ormai è da tantissimo tempo che circola questo desiderio portato avanti dal protagonista Lino Banfi, che vorrebbe una conclusione dignitosa per uno dei family drama più famosi in Italia. Spuntano quindi le primesul. In particolare una primadi Unin11.quale.Unin11: Nonno Libero si finge malato ?Nonno Libero fingerà di essere in fin di vita per riunire dopo tanti anni tutti i componenti dellaMartini. Dopo anni di solitudine, Libero ritroverà così gli affetti dei suoi cari, ma la bugia è troppo grande e chiaramente avrà le sue conseguenze. In questo modo tornerebbero Lele, Maria e Annuccia e altre persone vicine a Libero.