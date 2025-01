Donnapop.it - Ultimo fa il compleanno insieme alla suocera Heather Parisi: ecco la reazione di Jacqueline Luna

Oggi, 27 gennaio, si festeggiano due compleanni importanti per JaquelineDi Giacomo: quello di, suo fidanzato e padre di suo figlio Enea, e quello di sua madre.Come sappiamo, la ragazza non è in ottimi rapporti con sua mamma e ad oggi la nota ballerina non ha nemmeno conosciuto il suo primo nipote. Nel frattempo, comunque, il cantante di San Basilio compie 29 anni ed è la prima volta che li festeggia da papà; sua, seppure i due non si siano mai incontrati, ne compie invece 65.Anche per lei è il primoda nonna, ma questo non sembra turbarla più di tanto. Anzi. Come ha reagito JaquelineDi Giacomo su Instagram? La ragazza si è premurata di fare gli auguri a, con l’ironia che la contraddistingue, mentre nei confronti della madrenemmeno una parola.