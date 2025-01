Lanazione.it - Ultimi giorni per iscriversi al corso di formazione di Copernico per il settore del marmo

Leggi su Lanazione.it

San Giuliano Terme, 24 gennaio 2025 -Scarl, insieme a partner del territorio, avvia un nuovoIFTS dedicato alle Tecniche di disegno e progettazione industriale per ildel. L’inizio delè previsto per i primi mesi del 2025 e mira a formare professionisti con competenze tecniche avanzate per rispondere alle necessità del mercato. Il, sostenuto dalla Regione Toscana, è il risultato della collaborazione tra enti, scuole e imprese locali. Al termine, i partecipanti otterranno la specializzazione IFTS e la qualifica di Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche. Il programma formativo include tecniche CAD avanzate, rendering tridimensionale e personalizzazione di software per il design industriale, offrendo competenze tecniche immediatamente applicabili nel