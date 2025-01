Laprimapagina.it - Safari in Tanzania, i luoghi da scegliere e come organizzarlo

Ilinè uno dei più richiesti negli ultimi anni, diventando una delle principali destinazioni turistiche in Africa. Il governono, insieme a enti turistici e tour operator, ha intensificato le campagne di promozione internazionale, mettendo in evidenza ie le meraviglie naturali del paese.Ad esempio con l’agenziaindà la possibilità di eseguire unche può snodarsi per varie location. Uno di questi prevede la visita al parco di Arusha, a quello del Tarangire, al parco Manyara connotturno, a quello del Serengeti.Si procede poi in mongolfiera, e alla visita della riserva di Ngorongoro. I trasferimenti avvengono con jeep privata, con pernottamento in lodge e campo tendato, presenza di guida professionale. È possibile effettuare una gita in Bicicletta nella zona di Nto wa mbu con visita al villaggio e alle piantagioni (Manyara), una passeggiata naturalistica ad Arusha, percorrere il fiume con imbarcazione e il trekking sul Monte Ol Doinyo Lengai (Natron).