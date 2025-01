Romadailynews.it - Roma Film Music Festival torna con “Avatar” in prima europea: 120 musicisti suonano il mondo di Pandora

Dal 6 al 12 aprile la IV edizione della manifestazione.LIVE” INCON 120ISTI SUL PALCO AE MILANO “PROFONDO ROSSO” CON I GOBLIN DI CLAUDIO SIMONETTI PER CELEBRARE I 50 ANNI DEL.Il capolavoro di James Cameron sonorizzato dal vivo dall’Orchestra Italiana del Cinema. L’indimenticabile pellicola di Dario Argento rivive con i protagonisti della colonna sonora originale al Forum Theatre diLive In ConcertVideo Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KqsSE3FF0o4Auditorium Conciliazione –Venerdì 11 (ore 20,30) e sabato 12 Aprile (ore 20,30)Teatro Arcimboldi – MilanoSabato 24 (ore 20,30) e domenica 25 Maggio (ore 15).he di James HornerOrchestra Italiana del Cinema diretta da Ludwig WikiVoce Solista Eleanor GrantBiglietti in vendita su TICKETONE – LINK ACQUISTO BIGLIETTIper la sua quarta edizione dal 6 al 12 aprile nella Capitale e presenta per lavolta nell’Europa continentale “Live In Concert” (qui il trailer), la versione “cineconcerto” delrecord di incassi di tutti i tempi, tre premi Oscar, una potenza visiva che ha conquistato ile ridefinito i confini del fantastico.