Quotidiano.net - "Resilienza: la chiave delle nuove relazioni con gli Usa di Trump"

"IN UN PERIODO storico segnato dal maggior numero di conflitti dalla fine della Seconda Guerra mondiale, da tensioni geopolitiche e da scenari economici di forte incertezza, le strategieaziende non devono limitarsi alla gestione e al contenimento dei rischi. Occorre invece cogliere le opportunità che emergono dai profondi cambiamenti in atto". Lo ha dichiarato il ceo di Deloitte Italia, Fabio Pompei (nella foto in basso), intervenendo all’evento “Aspenia Talks - L’America die letransatlantiche“. Nell’analizzare leeconomiche tra Stati Uniti e Italia, per il ceo di Deloitte Italia è importante che "le aziende sviluppino un approccio proattivo e resiliente di fronte alle possibili evoluzioni protezionistiche. L’export italiano verso gli Stati Uniti, in crescita costante dal 2012, ha dimostrato la sua capacità di espansione nonostante le difficoltà, come l’introduzione dei dazi durante il primo mandato del presidente