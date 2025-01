Lanazione.it - Pisa di notte, la paura delle ragazze: "Evitiamo di andare in giro da sole"

No,oggi non è sicura. Soprattutto se si è giovani, soprattutto se si è donne. Dopo i casi di "needle spiking" della scorsa settimana, la cui notizia è stata ampiamente diffusa nelle chat studentesche, sembra essersi generato un nuovo timore in città. A parlarne sono tre, tutte e tre studentesse, tra i 18 e i 21 anni. "C’era già stato un caso di ‘needle spiking’, è successo di nuovo. Recentemente non esco a, ma è chiaro che in città non si può stare sicuri. Un po’ di inquietudine c’è, il problema della sicurezza è molto sentito", ammette Aurora Bellagamba, che però spiega che non adotterà particolari cautele rispetto a prima, al di là del "girare sempre in gruppo e solo nelle vie più trafficate" e il "non fare troppo tardi la sera". "È assurdo che non ci siano più controlli in una città universitaria, le autorità non mi fanno sentire al sicuro", conclude.