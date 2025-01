Anteprima24.it - Picchia l’ex compagno, divieto di avvicinamento per la donna

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe in più occasioni aggredito fisicamente il proprioe, per questo, ne è stato disposto l’allontanamento da casa. E’ successo a Pisciotta, nel Salernitano.Sono stati i Carabinieri della locale Stazione ad eseguire la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e deldialla persona offesa nei confronti della, una 34enne di origini romene, residente a Pisciotta, indagata per maltrattamenti. L'articolodiper laproviene da Anteprima24.it.