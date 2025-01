Unlimitednews.it - Piano Mattei, l’Italia sostiene il programma “Mission 300”

DAR ES SALAAM (TANZANIA) (ITALPRESS) – A Dar es Salaam in Tanzania, nel corso dell’Africa Head of State Energy Summit,ha confermato il proprio sostegno al300”, l’iniziativa della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo che punta a garantire l’accesso ad elettricità pulita a 300 milioni di persone nell’Africa Sub-sahariana entro il 2030. “Aderiamo a questo strumento multilaterale – ha spiegato il Sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica, Claudio Barbaro, intervenendo a nome del Governo italiano al Vertice -, perchè convinti della sua idoneità a garantire impatto su larga scala, in favore delle nazioni africane. Ora ci attendiamo che le prime proposte di finanziamento possano essere approvate già entro l’anno, in stretto coordinamento con la Banca Mondiale e con le controparti governative, nel quadro degli sforzi e dell’impegno delper il”.