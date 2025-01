Lanotiziagiornale.it - Ottantesimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, ecco tutti i leader presenti all’evento

Re, regine, presidenti, primi ministri e dignitari di 54 paesi si sono riuniti oggi adper commemorare l’80esimodeldinazista. L’evento, che pone al centro dell’attenzione i pochi sopravvissuti ancora in vita, rappresenta un momento cruciale per ricordare le atrocità dell’Olocausto e ribadire l’importanzamemoria storica.Ialla cerimoniaTra i partecipanti spiccano numerosi capi di Stato einternazionali.re Carlo III d’Inghilterra, re Filippo VI di Spagna, re Federico e la regina Maria di Danimarca, re Guglielmo Alessandro e la regina Máxima dei Paesi Bassi, oltre al principe Filippo del Belgio.A rappresentare l’Italia il presidenteRepubblica Sergio Mattarella, accompagnato daeuropei come Emmanuel Macron, presidenteFrancia, Frank-Walter Steinmeier, presidenteGermania, e i presidenti di Estonia, Finlandia, Bulgaria, Ungheria, Malta, Moldavia, Slovacchia e Slovenia.