Panorama.it - Mps-Mediobanca, Meloni: "Progetto ambizioso". Gualtieri: "Grande opportunità"

Leggi su Panorama.it

L’andamento di Piazza Affari resta segnato dall’ operazione Monte dei Paschi. Dopo l'annuncio dell'Offerta Pubblica di Scambio su, i mercati hanno reagito con un susseguirsi di rialzi e ribassi. La giornata di venerdì ha visto Mps cedere terreno, chiudendo in netto ribasso, mentreha registrato consistenti rialzi.La situazione si è mantenuta volatile anche oggi anche se con oscillazioni meno accentuate: Mps in calo di circa 1,6% a 6,36 euro,stabile intorno a 16,4 euro. Il mercato però resta positivo sul titolo. Gli analisti di Equita hanno alzato il target a 18,6 euro tenuto dell’aumento di valore di Generali (oggi +2%) e soprattutto per la consapevolezza che Mps, se vorrà conquistare il fortino di Piazzetta Cuccia, dovrà alzare considerevolmente il valore dell’offerta.