Marvel annuncia una nuova serie sui Fantastici Quattro

A 64 anni dalla loro prima apparizione, i, la Prima Famiglia, si preparano a conquistare il grande schermo con il film The Fantastic Four: First Steps, diretto da Matt Shakman (WandaVision). Il cast include Pedro Pascal come Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn come Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach come Ben Grimm/La Cosa. Per celebrare il loro debutto cinematografico,Comics lancerà la miniFantastic Four Fanfare, una raccolta di storie che cattura l’essenza e il cuore di questo iconico team.Fantastic Four Fanfare: nuovi racconti, spirito intramontabileLa miniinnumeri includerà “nuove storie che incarnano lo spirito e il cuore del team di supereroi che ha dato inizio a tutto”, secondoComics.