Piperspettacoloitaliano.it - Lucia Ocone nei Cesaroni 7, ecco chi sostituisce Lucia nella settima stagione

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Manca poco al primo ciak previsto per il 3 marzo. Le novità sullade Iiniziano ad arrivare, soprattutto nel reparto del cast che subirà tanti cambiamenti. Non tutti gli attori, infatti, faranno parte del clamoroso revival. Al fianco di Claudio Amendola, ritroveremo tutti (o quasi) i personaggi maschili che abbiamo conosciuto nelle storiche. Diverso è il discorso per il comparto femminile. La famiglia Cudicini è stata completamente estromessa è inevitabilmente Amendola cerca dei rinforzi.nei7 è la prima novità della prossimanei7, sostituirà?Secondo cinemotore,farà parte del cast de I7 in un ruolo non ancora specificato. Che sia la vera sostituta diLiguori ? Le ultime indiscrezioni danno un triste epilogo ai personaggi interpretati da Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi, che non hanno accettato di prendere parte al nuovo progetto.