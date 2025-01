Puntomagazine.it - Lo “Yad Vashem” di Gerusalemme, intreccio spinoso di Memoria e speranza

“Un Luogo e un Nome”, in ricordo delle vittime dell’Olocausto e un monito all’umanità.Dall’alto del Har Hazikaron, “il Monte della” i luoghi iconici di, la città “Tre Volte Santa”, non sono nettamente distinguibili e una leggera foschia bassa e opaca avvolge, quasi sempre, anche nelle giornate più soleggiate, le terrazze pietrose punteggiate di ulivi e cipressi. Eppure non poteva che sorgere proprio lì, lo “Yad”, l’Ente Nazionale per ladella Shoah, il luogo eletto per concedere “un luogo e un nome” ai meritevoli, come previsto nei testi sacri dell’Ebraismo e, in questo caso, alle vittime dell’Olocausto. Questa istituzione, inaugurata nel 1957, si avvia nel 2025 verso il ventennale dalla riapertura dopo i grandi lavori di “ristrutturazione”, necessari per dare al mondo una nuova fruibilità, soprattutto grazie ad un’architettura fortemente simbolica che, oltre a racchiudere un patrimonio culturale inestimabile, contribuisce a dare ai visitatori un impatto forte e commovente.