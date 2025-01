Lettura la semplificazione eccessiva dei testi impedisce lo sviluppo metacognitivo Ecco come trovare il giusto equilibrio

Leggi su Orizzontescuola.it

Dalla trasformazione del grafema in fonema fino alla capacità di leggere, interpretare e creare mappe cognitive, larappresenta uno dei mezzi più straordinari per cristallizzare il pensiero umano. Un pensiero, altrimenti evanescente, che rischia di perdersi nel vortice della memoria, oggi sempre più sopraffatta da stimoli digitali invadenti. In un mondo dominato dal rumore incessante, laè una pratica che richiede silenzio, concentrazione e tempo. Tuttavia, nell'era digitale, il modo in cui ci avviciniamo aista cambiando radicalmente: i libri cartacei sono spesso sostituiti da versioni digitali, le frasi si accorciano per adeguarsi ai ritmi frenetici della modernità, e strumentil’intelligenza artificiale offrono riassunti immediati dicomplessi.L'articolo, ladeilo