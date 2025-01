Lady Gaga torna con 'Mayhem', il nuovo album uscirà il 7 marzo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo settimane di rumors e attese,ha finalmente svelato il titolo e la copertina del suo settimoin studio,, in uscita in tutto il mondo il 7prossimo. Il disco è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos (come indica il titolo) e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire. La cover, invece, in bianco e nero, la mostra con i capelli scuri. E chissà se sarà proprio Miss Germanotta l’artista internazionale che calcherà il palco del Festival di Sanremo. Non solovanta origini italiane, ma la data d’uscita dell’, è ravvicinata a quella della kermesse canora, in programma dall’11 al 15 febbraio all’Ariston. L’ultimo concerto in Italia risale al gennaio 2018 e gli anni di assenza su un palco italiano sono parecchi.