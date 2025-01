Panorama.it - La cinnamon mania conquista anche il make-up

Leggi su Panorama.it

Negli ultimi tempi i social non hanno fatto altro che parlare del trend beauty lanciato, ancora una volta, da Hailey Bieber che, dopo la strawberry girl e il latte-up, ha presentato ilGirl-up.Il trend, che tra le tonalità protagoniste ha tutte le sfumature del marrone e del rame, prende ispirazione dal delizioso dolce da forno che riscalda le giornate invernali più fredde e diffonde un aroma angelico e speziato, ilroll. @haileybiebergirl 4ever ??? Replicare questo-up è più facile del previsto: dopo aver realizzato la base secondo le proprie preferenze, il primo passo è trovare il giusto ombretto per far risaltare lo sguardo. Se si è alla ricerca di un finish più intenso uno smokey eye dai toni della terra è l’opzione perfetta, se invece si punta a ricreare un effetto naturale basterà applicare un ombretto chiaro sfumato nella piega palpebrale.