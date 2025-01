Lanazione.it - Il Figline ha fatto Dama. Gol partita nel recupero

Leggi su Lanazione.it

FOLLONICA GAVORRANOFOLLONICA GAVORRANO: Antonini Manrrique, Morelli, Pignat, Masini (64’ Cret) Souare (80’ Rosini), Kondaj, Scartabelli (75’ Morgan tini), Lo Sicco, Giustarini (88’ Tatti), Bramante, Arrighini. All.: Masi.1965: Pagnini, Ciraudo, Noferi (64’ Cavaciocchi), Borghi (45’), Francalanci, Nobile, Zellini, Aprili, Bruni (45’ Gozzerini), Milli, Ciravegna (85’ Mugelli). All.: Brachi. Arbitro: Framba di Torino. Marcatori: 38’ Giustarini, 65’ Ciravegna, 92’. Note: spettatori 350. Angoli: 5-3. Ammonito:, poi espulso al 93’ per doppia amonizione per essersi tolto la maglia. GAVORRANO – Unpratico, concreto, ben organizzato, è riuscito a ribaltare lae al 92’ ha. Proprio, l’esterno offensivo arrivato a gennaio, è l’autore del gol vincente che ha permesso di espugnare con merito il campo dei grossetani.