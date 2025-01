Il Barcellona segna sette gol e vincono entrambi i club del Milan

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-27 00:58:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Lontano dal caos della partita senza sosta di domenica in Inghilterra, anche la massima lega europea ha organizzato alcuni festeggiamenti.Dopo la vittoria del Real Madrid sabato, ilha cercato di tenere il passo con la capolista LaLiga contro il Valencia.Altrove, entrambe le societàesi erano in azione.Ilha affrontato il Parma a San Siro, mentre l’Inter si è recata a Lecce. per vedere come si sono svolte le partite nel corso della giornata.-Valencia 7-1 VOLA, BARÇA, VOLA! pic.twitter.com/fY91BeFaZU— FC(@FC) 26 gennaio 2025Ilha battuto il Valencia 7-1 in uno spettacolare incontro della Liga. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo soli 145 secondi, con Frenkie de Jong che è andato a segno su un bel cross di Lamine Yamal.