Biccy.it - Grande Fratello: Maria Teresa, Mattia e Federico – chi sono i tre nuovi concorrenti

Iltornerà questa sera con una nuova puntata e fra i tanti argomenti che saranno affrontati ci sarà anche un blocco sull’ingresso di tre. La Casa è già fin troppo affollata, ma a quanto pare gli autori hanno bisogno di nuove storie da raccontare.I tretutti, più o meno, già noti al pubblico. La più famosa è senza dubbioRuta che ha già preso parte alla quinta edizione delVip e che ritroverà in Casa, qualora non dovesse essere eliminata stasera, la sua ex coinquilina Stefania Orlando. C’è poiChimirri che esteticamente è un Alessandro Basciano che ci ha creduto meno. Il suo curriculum è pieno di esperienze televisive. Ha iniziato con Uomini & Donne in qualità di corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, poi ha avuto una storia con Silvia Provvedi delle Donatella mentre lei era alVip.