Giorno Memoria: Segre, antisemitismo c'e' sempre stato ma oggi e' manifesto

“Io non sono stupita dall’die’, ma, anche se una volta non era possibile parlarne in modo cosi’ sfacciato come. Ho vissuto gli anni ’80 e ’90, e ho osservato il cambiamento del mondo intorno a noi”.Lo ha detto la senatrice Liliananella conversazione “Cara Liliana” con Marco Vigevani, presidente del Comitato eventi Fondazionele della Shoah di Milano e pubblicata sul canale Youtube delle. Quando Furio Colombo “decise di fare ildellaho visto che tutti avevano deciso che si doveva ricordare”, ha aggiunto.“Lessi e vidi filmati fantasiosi in cui qualcuno fuggiva con le tenebre e tutto contento attraversava una Polonia antisemita per andare a rifugiarsi chissa’ dove”, ha raccontato.“Io che per quasi due anni avevo vissuto quell’odio nei confronti dei prigionieri dei campi, sapevo che durante la marcia della morte nessuno si affacciava dai balconi per buttarci una crosta di pane o una sciarpa: degli ebrei non interessava niente a nessuno”.