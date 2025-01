Lapresse.it - Giorno della memoria, le celebrazioni al memoriale di Auschwitz

Leggi su Lapresse.it

L’80° anniversarioliberazione dida parte delle truppe sovietiche celebrato con una cerimonia nell’ex campo di concentramento. Gli anziani sopravvissuti all’Olocausto, alcuni dei quali indossavano sciarpe a strisce bianche e blu che ricordavano le loro uniformi di prigionia, hanno camminato insieme fino al MuroMorte, dove venivano giustiziati i prigionieri. A loro si è unito il Presidente polacco Andrzej Duda: ha portato una candela e ha camminato con il direttore del Museo di Stato di-Birkenau Piotr Cywinski. Davanti al muro, i due uomini hanno chinato il capo, pregato e fatto il segnocroce. NO RESALE, NO USE AFTER 26 JANUARY 2031