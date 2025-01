Ilrestodelcarlino.it - Ex Tollok, una messa per i licenziati. Il vescovo: "Basta singoli interessi. Così muoiono aziende e persone"

Cari fratelli e sorelle, in questo anno giubilare, la nostra preghiera al Signore oggi è anzitutto per gli operaidall’azienda, ma anche perché impariamo ’a essere tutti responsabili di tutti’, come scriveva nell’enciclica Sollicitudo rei socialis San Giovanni Paolo II,da costruire una comunità libera e solidale. Dove ognuno responsabilmente assume i suoi compiti e condivide con gli altri gioie e dolori, fatiche e speranze, soprattutto dei poveri e sofferenti. Come ci ricorda l’inizio della costituzione conciliare Gaudium et spes". Pecrhé senza solidarietà e senza responsabilità "una comunità muore". Il Signore "ci accompagni in questo anno giubilare a essere pellegrini di speranza, uomini e donne che assumono le proprie responsabilità per preparare il domani". Parole sagge e sature di speranza pronunciate ieri mattina nella chiesa di Masi Torello nell’omelia dalGian Carlo Perego, per il personale della, licenziato dall’oggi al domani dall’azienda, una multinazionale statunitense.