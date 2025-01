Anteprima24.it - Evade dai domiciliari e guida una veicolo rubato, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoA Scafati, i carabinieri della locale Tenenza hannoun 42enne del luogo per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e ricettazione. L’uomo, già sottoposto agli arresti, è stato sorpreso dai militari alladi un motonel centro cittadino ed ha tentato la fuga: bloccato poco dopo, è stato.Nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di crack e denaro in contante. La moto è risultata rubata a Salerno.A Nocera Superiore, invece, i carabinieri hannoun 43enne residente a Castel San Giorgio accusato di aver violato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a cui era sottoposto.