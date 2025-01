Ilfattoquotidiano.it - “Eva Grimaldi è volata con il bicchiere di vetro in mano”: panico e paura al “Grande Fratello”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nella casa del. Una delle concorrenti infatti ha rischiato di farsi davvero male. Mentre si stava consumando la solita cena tra gli inquilini, quando d’un tratto Evasi è alzata con ilinper spostarsi da un’altra parte della casa. Qui il fattaccio. Mentre stava ritornando a tavola, ecco che l’attrice è scisugli scalini con ildie si è schiantata per terra.Pamela Petrarolo si è subito accorta dell’incidente e si è spaventata urlando: “Oddio Eva, non puoi capire, ècon ildiin”. Poi alcuni dei concorrenti sono corsi a vedere subito se lasi fosse fatta male, ma per fortuna solo unspavento e nulla di più. Ma il rischio che si tramutasse in qualcosa di più grave c’era.