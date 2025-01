Serieanews.com - Esonero Thiago Motta, contattato il nuovo tecnico: non è italiano

Leggi su Serieanews.com

, ilè stato già: non èil: non è(Ansa Foto) – SerieanewsQuinto posto in classifica con 37 punti, ben 16 in meno del Napoli capolista, due da recuperare sulla quarta piazza, ultima a regalare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Appena otto vittorie in 22 giornate e la possibilità di vedersi scavalcati dalla Fiorentina se i Viola dovessero vincere la gara di recupero contro l’Inter.Il cammino della Juventus non si può certo dire positivo, anzi. Fin qui la stagione è stata decisamente deludente per i bianconeri che sono reduci dalla prima sconfitta in campionato nel big match contro il Napoli. Sembrava dovesse essere la gara giusta per il riscatto, per dare continuità dopo la vittoria contro il Milan ed invece il secondo tempo del Maradona è stato disastroso, con nessun tiro in porta.