Lapresse.it - Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: “Le resta poco tempo, ma ci godremo fino all’ultimo giorno”

Ildi, in un’intervista al Corriere della Sera parla delle condizioni di salute di sua madre. All’attrice è stato diagnosticato un tumore al pancreas, scoperto all’indomani del settantesimo compleanno. Il 44enne, nel suo libro ‘Non ci sono buone notizie’, racconta “l’anno più bello della mamma, nonostante tutto”. Un racconto che riguarda i tantissimi che affrontano lo stesso percorso, nell’altalena tra disperazione e speranza sulla quale sono costretti a salire sia i pazienti oncologici che i loro familiari.“Faremo il necessario affinché ilche lesia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo” raccontanell’intervista.