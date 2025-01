Juventusnews24.com - Danilo via dalla Juve, svelati tutti i retroscena dell’addio del difensore: e sul mancato passaggio al Napoli spunta questa novità

di RedazionentusNews24viadele sulla scelta della nuova squadra: i dettagliIl giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato su X idicon lae la scelta deldi andare al Flamengo e non al.PAROLE – «Chi aveva mandatocon certezza assoluta aappena una settimana fa, non aveva calcolato due cose: a) illo avrebbe aspettato, ma non aveva accordi definitivi; b) l’ultima parola sarebbe spettata a lui. E lui ha scelto di tornare a casa, il Flamengo. Sulla tempistica sarebbe stato necessario aspettare la partita di. Ora tutto torna,percepisce una mensilità e rinuncia al resto».Leggi suntusnews24.com