Formiche.net - Come evitare una guerra commerciale Usa-Ue. La versione di Stefanini

La Groenlandia non è in vendita sarebbe stato il succo della risposta della premier danese, Mette Frederiksen, alla (sgradita) telefonata di Donald Trump di una settimana fa. Che ci è rimasto male. Di questi tempi non è abituato a sentirsi dire di “no”. E noi europei non ci siamo ancora abituati a prenderlo sul serio. Forse è ora di cominciare a farlo. Certo, dopo 45’ di colloquio (“orrendo”) che aprono una crisi fra Washington e Copenaghen, i danesi non possono farne a meno. Ma tutti noi europei dovremmo farci un pensierino. Perché il neo presidente americano non demorde. Accantonata, forse, per il momento, la Groenlandia, è passato all’attacco dell’Europa (e di altri, vedi Canada) e non sappiamorispondergli.L’ha appena detto a Davos: l’Europa ci tratta male; venite a produrre negli Stati Uniti; basta col Green Deal, fissazione europea.