Spazionapoli.it - Colpo in difesa: il Napoli individua il sostituto di Rafa Marin

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime – Prestopotrebbe dire addio agli azzurri per il Villarreal: si fanno sempre più frequenti i rumors circa il suo possibile.Le ultimissime notizie sulcalcio parlano di un club fortemente attivo sul mercato: la settimana che è appena iniziata dovrebbe essere cruciale per diverse operazioni che vede coinvolta, sia in entrata che in uscita, il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che si è ormai a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Si attendono, dunque, novità soprattutto per quanto riguarda ilin attacco, vista la partenza di Khvicha Kvaratskhelia verso il Paris Saint Germain per 75 milioni di euro.In attesa di capirne di più su Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi (clicca qui per le ultime novità), l’attenzione del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è anche riservata ad altre situazioni.