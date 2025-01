Bergamonews.it - Colpo grosso Tav Treviglio: espugnato il campo della capolista Legnano

La Tavconcede il bis e vince anche la battaglia sul, giocando una partita di grande solidità: 76-85 il finale con l’intero quintetto in doppia cifra. I due punti in palio vanno alla squadra di coach Villa, che accorcia in graduatoria sulla primaclasse ferma a quota 38, con i biancoverdi ora a -2. Alla sirena finale è tripudio con oltre duecento tifosi al seguito.L’incontro inizia con mezz’ora di ritardo per la sostituzione di un tabellone andato in frantumi durante il riscaldamento. Alla palla contesa la Tav schiera Vecchiola, Alibegovi?, Reati, Zanetti e Marciuš. Peril quintetto è composto da Oboe, Raivio, Scali, Mastroianni e Quarisa. Scali da due (2-0 al 1?) e Mastroianni dall’arco (8-7 al 3?) siglano gli unici vantaggi dei padroni di casa.