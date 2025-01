Oasport.it - Colangelo sulla rinascita di Sonego: “Mi ha chiesto qualcosa di diverso. Tanto lavoro sulla risposta”

Un Australian Open da incorniciare per Lorenzo: il torinese ha colto a Melbourne il suo miglior risultato a livello Slam, spingendosi fino ai quarti di finale e superando la soglia degli ottavi di finale che aveva raggiunto due volte a Parigi e una volta a Wimbledon.Durante la trasmissione TennisMania condotta da Dario Puppo, è stato intervistato il coach di Lorenzo, Fabio, per parlare di quella che è stata la sua cavalcata in Australia: “Lorenzo stava molto molto bene fisicamente. Ha lavorato benissimo durante la preparazione invernale, quindi ha fatto delle partite dure, ma ogni volta che finiva diceva che stava bene che sarebbe potuto stare ancora in campo e penso lo abbia dimostrato durante il torneo. Shelton anche è stato straordinario: ha un fisico fuori dal normale e non è che lo scopriamo certo in questo torneo.