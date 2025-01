Iltempo.it - Coca-Cola, scatta il maxi-richiamo in Europa: "Troppo clorato", i marchi coinvolti

nelle bibite, il produttore e distributore Usain Belgio ha annunciato undi prodotti inIlriguarda lattine e bottiglie di vetro di, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico in Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania, Francia e Lussemburgo, che sono state messe in cirzione dalla fine di novembre. Questi prodotti riportano «un codice di produzione che va dal 328 Ge al 338 Ge (compreso)». «Non abbiamo una cifra precisa, ma è chiaro che stiamo parlando di una quantità considerevole», ha sottolineatocific Partners Belgium all'Afp. «La maggior parte dei prodotti e quelli che non sono stati venduti sono già stati rimossi dagli scaffali dei negozi e stiamo continuando a prendere provvedimenti per ritirare dal mercato tutti i prodotti rimanenti», ha annunciato l'azienda, che è «in contatto con le autorità competenti in ciascuno dei mercati interessati».