Cityrumors.it - Caos diplomatico Colombia-Usa per i migranti deportati e il piano Trump

Leggi su Cityrumors.it

Sale al massimo la tensione tra i due paesi con ini che hanno chiesto un “protocollo più dignitoso”. The Donald non ci staTensione alle stelle e quasi senza precedenti tra Usa e. Era dai tempi in cui non arrivavano fiumi di droga dal Sudamerica che non c’era così tanta tensione tra i due paesi. E stavolta la droga non c’entra nulla, è la situazione legata al rimpatrio deiche sta mettendo apprensione diplomatica.-Usa per ie il(Ansa Foto) Cityrumors.itUna crisi importante, soprattutto per il modo con cui gli Usa stanno facendo rientrare ini indesiderati. Laha annunciato di aver impedito agli aerei militari statunitensi che trasportanodi entrare nel Paese e si è unita agli appelli del Brasile affinché il governo di Donaldtratti i suoi cittadini con “dignità”.