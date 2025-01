Oasport.it - Calendario Europei pattinaggio artistico 2025: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Sta per arrivare uno degli eventi più attesi della stagione 2024-di. Dal 29 al 2 febbraio la Tondiraba ice Hall di Tallinn (Estonia) ospiterà i Campionati, rassegna che ritorna sul ghiaccio estone a tre anni di stanza dall’edizione del 2022.Inutile che sarà una competizione estremamente importante per i colori azzurri. L’Italia infatti si presenterà alla rassegna continentale con ambizioni storiche. L’obiettivo è quello di vincere il medagliere, possibilmente centrando almeno un piazzamento sul podio in tutte e quattro le specialità. Un traguardo più unico che raro, possibile grazie ad una spedizione di altissimo livello.In campo maschile infatti saranno della partita Daniel Grassl (argento nel 2021), Matteo Rizzo (bronzo nel 2019, argento nel 2023 e bronzo nel 2024) e Nikolaj Memola, mentre nella prova femminile cercheranno di fare la voce grossa due pattinatrici esplose in questi ultimi mesi, ovvero Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann.