Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della puntata

in: le, 27 gennaio. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratoriQuesta sera, lunedì 27 gennaio, va in onda unadiin, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con protagonisti datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le, l’azienda e il datore di lavorodi oggi., azienda, datore di lavoroIn ogni, “in” racconta realtà aziendali italiane d’eccellenza: imprenditori e lavoratori che fanno grande il Paese, grazie alla passione per il proprio lavoro nonostante le difficoltà. Protagonista di questasarà Alessandro Condurro, Amministratore Delegato de L’Antica Pizzeria “Da Michele in the world”, storica pizzeria nata 150 anni fa nel cuore pulsante di Napoli e che ha saputo conquistare tutto il mondo.