Boeing nomina il nuovo capo per l’Italia e Sud Europa

Il colosso statunitense dell’aerospaziohato Anna Clementina Veclani nuova Managing Director pere il Sud. Veclani supervisionerà tutte le operazioni diin Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel Business Development del settore Difesa per il Sude i Balcani. “e il Sudsono fondamentali per la crescita strategica di, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud”, ha dichiarato Liam Benham, Presidente diEe, Nato e Government Affairs Europe, specificando: “Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale”.