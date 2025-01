Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 8 mesi salvata da uno di 5, il delicatissimo trapianto di fegato alle Molinette è riuscito

Un enorme, gigantesco dono da una vita brevissima. Unadi ottoè statacon undeldi un bimbo di 5. L’intervento è stato eseguito all’ospedaledi Torino. La piccola era nata con una malformazione gravissima, l‘atresia delle vie biliari, e la prima operazione, svolta quando aveva due, aveva prodotto conseguenze sfavorevoli (“come accade in circa un terzo dei casi di questo genere” secondo quanto precisano dalla Città della Salute). Il donatore è un bimbo deceduto in un’altra Regione italiana per una patologia congenita encefalica.La paziente, a luglio dello scorso anno, era stata sottoposta nell’ospedale infantile Regina Margherita a una prima operazione a intento riparativo di porto-entero-anastomosi secondo Kasai. “Come purtroppo accade in circa un terzo dei casi dopo questo tipo di intervento – spiegano dalla Città della Salute – il flusso della bile dalverso l’intestino non è ripreso ed ildella bambina è andato inesorabilmente incontro all’evoluzione in cirrosi epatica.