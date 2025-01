Ilgiorno.it - Bergamo, la grinta c’è. Ma Scandicci è più forte

Leggi su Ilgiorno.it

Un’ottima Volleycombatte ad armi pari conseconda della classe ma alla fine la maggior classe di Antropova e compagne permette alle ospiti di violare il PalaFacchetti per 3-1. Ma sono tanti gli applausi, meritatissimi, per le ragazze di Carlo Parisi che hanno dimostrato di non essere lì al sesto posto per caso e di potersi ancora levare parecchie soddisfazioni in una stagione già molto positiva. Partenza al fulmicotone perche si porta sul 9-4 con Piani e poi allunga fino al 13-5, con Montalvo. Mingardi e Graziani provano a ricucire lo strappo riportandoa -4 (14-10) ma Piani (16 punti) e la Montalvo sono scatenate evola sul 19-11 e poi chiude 25-20. Nel secondo set, le toscane vanno sul 10-7 con la Herbots (15 punti). La Volleyprova a rimanere incollata (12-11 con la Manfredini) matorna ad allungare con la Antropova (16-11).