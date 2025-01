Anteprima24.it - Basket, Paperdi Caserta ko a Latina con tante attenuanti

Tempo di lettura: 3 minutiSenza Matteo Laganà ed Alessandro Azzaro, rimasti aper un attacco influenzale che li ha colpiti alla vigilia della partenza, con Ricci espulso per somma di fallo antisportivo e tecnico a 2’18” dalla fine, laJuvenon è uscita indenne dal campo di Cisternacontro una Benacquista che, alla fine, si è imposta per 84-67. I bianconeri non hanno trovato una grande serata al tiro (42% da 2, 32% da 3), ma non si sono sentiti neppure tutelati nelle loro scelte offensive, subendo l’aggressività difensiva dei laziali ed andando in lunetta soltanto sette volte in 37’24”.I bianconeri hanno iniziato la gara con il piglio giusto rispondendo con Diouf e Romano alla tripla iniziale di Caffaro. Ricci ed Heinonen hanno collezionato un parziale di 6-0 (5-10) prima di subire il controbreak dei padroni di casa che sono riusciti a chiudere la prima frazione di gara sul 18-12.