Potevo essere anch'io unbullo, più di quarant'anni fa. Ma in quei remotissimi tempi forse non esistevano nel vocabolario queste parole:bulli,. Poi, ma questo è un altro discorso, non so dirvi se noi ragazzini dell'epoca fossimo più bravi o cattivi di quelli di oggi. I o ricordo solo interminabili partite a pallone, in cortile o in mezzo alla strada, con i garage o i cancelli trasformati in porte da calcio (fenomeno morto e sepolto da una vita) e noi baldi giovincelli di 14-15-16 anni che vivevamo con l'incubo che la palla finisse nel terrazzo di un vicino di casa. Vicino cattivissimo: eravamo terrorizzati da lui. Se per un calcio di troppo la sfera finiva lì, fuggivamo via a gambe levate, sperando che non ci beccasse. Lui, più di una volta, ci tirò addosso un secchio d'acqua.