Lanazione.it - Assistenza specialistica, Zambito scrive alla ministra: "che vuole fare il governo?"

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 27 gennaio 2025 - La senatrice del Partito Demcoratico Yleniaha presentato un’interrogazione alMeloni, per la situazione del servizio diall’autonomia ecomunicazione in favore di alunni e studenti disabili (). Nell’atto viene precisato come questi servizi, in capo agli enti locali, rappresentano un modello per l’inclusività all’interno delle scuole, “ma il ministero per le Disabilità - spiega la parlamentare Pd - ha stanziato risorse insufficienti nel fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni, adeguati finanziamenti sarebbero finalizzati al potenziamento egaranzia dei servizi sul territorio nazionale”. La Società della Salute zona pisana ha denunciato una situazione di crescente difficoltà a svolgere il servizio diall’autonomia ecomunicazione in favore di alunni e studenti disabili, a causa di risorse economiche sempre meno adeguate al crescente bisogno.