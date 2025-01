Lanazione.it - Allarme droga e degrado al parco della Rimembranza

Empoli, 27 gennaio 2025 – Sigaretta in bocca, ritirano velocemente la dose, la preparano e poi se la iniettano. Tutto alla luce del sole, provando a nascondersi tra i pannelli dei giochini per bambini o dietro gli alberi. Siamo in viale Buozzi, ore 11 di un tiepido sabato mattina di fine gennaio. Nelci sono loro: un gruppo di tossicodipendenti che consumano la loro vita in pieno giorno, incuranti degli sguardi dei passanti, dei residentizona che da tempo segnalano e lamentano una situazione intollerabile, ormai fuori controllo. Spaccio, assunzione esono, purtroppo, all’ordine del giorno. Nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine, il fenomeno continua a resistere nel quartiere. L’altra mattina si è toccato uno dei punti più bassi. Alcuni video lo dimostrano con assoluta evidenza.