Temporali e raffiche di vento domani in Campania allerta gialla della Protezione civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido domani, giovedì 17 luglio, dalle ore 11 fino alle ore 21. "Queste – comunica una nota – sono le zone interessate: Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Alta Irpinia e Sannio; Tusciano e Alto Sele". "Le precipitazioni – continua la nota – riguarderanno in particolare i settori interni delle zone interessate e saranno caratterizzate da rapidità di evoluzione: quindi potranno rivelarsi molto intense anche se in un arco temporale breve.

