Santobono operato al cervello con una tecnica innovativa | bimbo di 8 anni torna a casa il giorno dopo

Il delicato intervento è stato effettuato presso la Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon grazie alla recente acquisizione di un innovativo Sistema Stereotassico Amagnetico. Il piccolo paziente, di 8 anni, affetto da un angioma cavernoso cerebrale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

