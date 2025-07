I Jonas Brothers pubblicano il singolo I Can’t Lose in arrivo il nuovo album

Fuori oggi il nuovo singolo dei Jonas Brothers I Can’t Lose e ultimo antipasto in vista dell’uscita dell’album Greetings From Your Hometown. Esce oggi su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Jonas Brothers I Can’t Lose, terzo estratto dal nuovo album della band Greetings From Your Hometown, in arrivo l’8 agosto e disponibile in presave e preorder nei formati fisici CD e vinile. I Can’t Lose è un brano uptempo e vivace, un’esplosione di energia in cui i Jonas Brothers parlano del senso di invincibilitĂ che si prova quando si ha accanto la persona giusta. Il brano era giĂ stato presentato dalla band in primavera e nelle scorse settimane durante la lega di baseball americana MLB e da ora è disponibile anche il lyric video e la speciale performance fatta dalla band per la MLB All Stars. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

