Concorso Polizia Penitenziaria bando per 653 allievi | come partecipare

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il bando di concorso per l‚Äôassunzione di 653 allievi agenti di Polizia Penitenziaria. Il concorso prevede 391 posti riservati a volontari in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi o in congedo con almeno 12 mesi di servizio, e 262 posti aperti a tutti i cittadini italiani. In caso di carenza di candidati vincitori, i posti potranno essere assegnati agli idonei non vincitori, secondo la graduatoria finale. Requisiti per la partecipazione. Per presentare domanda √® necessario possedere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana;. godimento dei diritti civili e politici;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it ¬© Quifinanza.it - Concorso Polizia Penitenziaria, bando per 653 allievi: come partecipare

Polizia di Stato, parte il concorso per 4617 allievi: requisiti, scadenza e come inviare la candidatura - Pubblicato il bando per partecipare al concorso per l?assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato destinati ai cittadini italiani.

Concorso polizia di Stato 2025: 4.617 posti, ecco come fare domanda - Un mese esatto: dal 23 aprile al 22 maggio 2025. Questo il periodo entro cui sarà possibile presentare domanda per diventare allievo agente della Polizia di Stato.

Concorso pubblico per 4617 allievi agenti della Polizia di Stato: bando, requisiti e come fare domanda - Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il bando per il concorso Allievi Agenti della Polizia di Stato, con 4.

