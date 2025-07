Eni accordo ventennale con Venture Global Usa per Gnl

Eni annuncia la firma di un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) della durata di 20 anni con Venture Global. Eni acquister√† 2 milioni di tonnellate all'anno (Mtpa) per 20 anni dalla Fase 1 del progetto di liquefazione CP2 LNG, con consegne a partire dalla fine del decennio. L'impianto di Venture Global avr√† una capacit√† massima di produzione di 28 Mtpa ed √® attualmente in fase di sviluppo presso Cameron Parish, Louisiana, Stati Uniti. L'accordo, si legge in una nota, rappresenta per Eni la prima fornitura a lungo termine di Gnl dagli Usa ed √® una tappa fondamentale nella strategia di espansione e diversificazione del portafoglio di Gnl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Eni, accordo ventennale con Venture Global (Usa) per Gnl

In questa notizia si parla di: accordo - venture - global - ventennale

Eni, accordo ventennale con Venture Global (Usa) per Gnl - Eni annuncia la firma di un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) della durata di 20 anni con Venture Global.

Eni, accordo ventennale con Venture Global per acquisto di GNL; Eni annuncia un accordo ventennale per l’acquisto di gas naturale liquefatto con Venture Global - Eni announces 20-year sales and purchase agreement with Venture Global; Venture Global ed Eni firmano accordo di fornitura di GNL ventennale.

Eni, accordo ventennale con Venture Global (Usa) per Gnl - Eni annuncia la firma di un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto (Gnl) della durata di 20 anni con Venture Global. Riporta msn.com

Eni, accordo ventennale con Venture Global per acquisto di GNL - Eni, colosso energetico italiano, ha firmato un accordo di fornitura di gas naturale liquefatto (GNL) a lungo termine con Venture Global, ... Scrive teleborsa.it