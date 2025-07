Verso un’alleanza per il territorio | il 22 luglio tavolo di coordinamento alla Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minuti La Reggia di Caserta ospiterà il prossimo 22 luglio, alle ore 16.30, il Tavolo di coordinamento per la valorizzazione territoriale, un appuntamento voluto per rafforzare la cooperazione tra istituzioni, enti locali e realtà associative operanti nell’area del Sito UNESCO. L’incontro si terrà nella Sala “Terra di Lavoro” del complesso vanvitelliano e rappresenta un momento chiave nel percorso di dialogo e concertazione promosso dalla Direzione del museo, in linea con i valori fondanti del Piano di Gestione del Sito UNESCO. Un’alleanza operativa tra territori, istituzioni e comunità . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verso un’alleanza per il territorio: il 22 luglio tavolo di coordinamento alla Reggia di Caserta

