Incidente a Marone moto scivola sull’olio in pieno centro | due feriti strada chiusa e traffico in tilt

MARONE – Incidente mercoledì mattina in centro a Marone, a poca distanza dal palazzo municipale, di fronte ad alcuni negozi e bar. Il teatro dei fatti è l’ex strada costiera 510 Sebina, che in quel tratto si chiama via Roma. Un motociclista è scivolato con la propria motocicletta, finendo a terra. Con lui si trovava anche una passeggera, finita pure lei sull’asfalto. Le persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112. Gli operatori della centrale di Brescia hanno coordinato l’emergenza, contattando Soreu Alpina di Bergamo, che ha mandato sul posto l’ eliambulanza di Brescia, l’ambulanza dei volontari Ana di Sale Marasino e un’automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

